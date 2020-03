Stadt Weiden informiert Sammlung von Problemabfällen im städtischen Bauhof am 28. März

Problemabfälle aus Haushalten, zum Beispiel Altfarben und -lacke, Chemikalien, Gifte, Laugen, Säuren und so weiter müssen umweltgerecht entsorgt werden. Bürgerinnen und Bürger in Weiden können das am Samstag, 28. März, von 9 bis 13 Uhr, im städtischen Bauhof in der Vohenstraußer Straße 12 erledigen.