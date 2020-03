Knapp 14.000 Setzlinge Ökologischer Waldumbau auf Uniper-Grundstücken in Wackersdorf

„Bewaffnet“ mit Rundspaten pflanzen Mitarbeiter einer Oberpfälzer Landschaftspflegefirma in den kommenden zwei Wochen in Handarbeit auf rund 28.000 Quadratmetern Uniper-Waldgrundstücken rund 14.000 Setzlinge verschiedenster Arten, um einen. Foto: Jan Kiver, Uniper, 2020

Der von Uniper auf drei Jahre angelegte Umbau der Nadelholz-Monokulturen in Wackersdorf in einen ökologisch wertvollen, dem Klimawandel trotzenden Mischwald liegt voll im Zeitplan. In enger Zusammenarbeit mit Fachleuten der Forstwirtschaft wurden für dieses Jahr auf gut 28.000 Quadratmetern Waldfläche rund 750 Festmeter Fichten- und Kiefernholz entnommen.