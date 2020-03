Kraftwerkstour Blick in das Feuer der Müllöfen

Der Blick in das Feuer der Müllöfen gehört bei der Kraftwerkstour im Müllkraftwerk Schwandorf am Freitag, 3. April, ab 17.30 Uhr natürlich mit zum Programm. Foto: ZMS

Nicht nur einen Blick in das Feuer einer Ofenlinie im Müllkraftwerk Schwandorf, wie ihn diese Kraftwerksbesucherin hat, sondern Einblicke in alle wichtigen Anlagenbestandteile bietet die am Freitag, 3. April, angebotene „Kraftwerkstour für alle“.