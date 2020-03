Einmalig in der Oberpfalz Gartenpflegerkurs im Landkreis Schwandorf startet am 9. März

Auch in diesem Jahr bietet das Kreisgartenamt einen umfassenden und kostenlosen Gartenpflegerkurs an.

Landkreis Schwandorf. Die Teilnehmer erwerben sich an neun Kurstagen fundierte Kenntnisse zum Gehölzschnitt und der naturgemäßen Gartenbewirtschaftung. Der Kurs, der von Kreisfachberater Wolfgang Grosser geleitet wird, ist einmalig in der Oberpfalz und findet im Landkreis zum 66. Mal statt. Die Teilnahme ist nicht an die Mitgliedschaft in einem Gartenbauverein gebunden. Jeder Landkreisbürger kann teilnehmen.

Der Einführungstag beginnt am Montag,9. März, um 9 Uhr im Tierzuchtzentrum in Schwandorf mit dem theoretischen Teil des Obstbaumschnittes. Die weiteren Schnittübungstage finden vom 10. bis zum 12. März statt und zeigen den Schnitt an unterschiedlichen Baumformen und Altersgruppen. Am Freitag, 13. März wird in Theorie und Praxis der richtige Schnitt von Ziersträucher und Rosen gezeigt. Die Veredelung von Obstgehölzen erfolgt am 25. April und am 16. Juni findet ein Tag zum Thema Ökologie im Garten und Sommerschnitt für Obstgehölze statt. Gartengestaltung, Bodenkunde, Kompostierung und Düngerlehre, sowie der Besuch einer Baumschule füllen einen weiteren Kurstag am 25. September. Den Abschluss findet der Gartenpflegerkurs am 26. September mit den Themen Obstsortenkunde, Obstschmecken, Obstausstellung und naturgemäßem Pflanzenschutz.

Die Kurstage dauern täglich von 9 bis circa 16 Uhr. Zu Mittag ist an allen Kurstagen in Gaststätten reserviert, Getränke und Brotzeiten vormittags und nachmittags sind selbst mitzubringen. Wichtig ist natürlich eine der Witterung angepasste Kleidung, Handschuhe und stabile Schuhe. Anfragen und Anmeldung sind telefonisch unter den Telefonnummern 09431/ 425, -424- oder -168 beim Kreisgartenamt Schwandorf oder per Mail an wolfgang.grosser@landkreis-schwandorf.de möglich.