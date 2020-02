Kernthemen vorgestellt Naturpark präsentiert sich im Maximilianeum

Zur Plenarsitzung gab es im Maximilianeum in München ein interessantes Begleitprogramm, das die Bayerischen Naturparke präsentierten. Für den Naturpark Oberpfälzer Wald waren Gebietsbetreuerin Birgit Simmeth und Rangerin Helene Seitz vor Ort.

MÜNCHEN / SCHWANDORF. Begrüßt wurden die 19 Bayerischen Naturparke von der Landtagspräsidentin Ilse Aigner, vom Vorsitzenden des Naturparkverbandes Bayern e.V. und Landrat des Landkreises Eichstätt Anton Knapp sowie von der Landtagsabgeordneten Tanja Schorer-Dremel. Aigner wies in ihrer Eröffnungsrede auf die Bedeutung dieser besonderen Gebiete für Bayern hin und betonte: „Gelebter Natur- und Landschaftsschutz gehört in die Mitte politischer Aufmerksamkeit“.

Während sich die Gebietsbetreuer als Bindeglied zwischen Behörden und Landnutzern bereits seit Jahren bewährt haben, konnten in den Naturparken im Rahmen der sogenannten „Naturoffensive Bayern“ des Umweltministeriums und seit Inkrafttreten der Förderung der Rangerstellen im November 2018 bayernweit 40 Naturpark-Ranger eingestellt werden. Damit erhält die Natur weitere tatkräftige Unterstützung. Die Ranger dienen als Mittler zwischen Mensch und Natur und „erklären die Welt direkt vor unserer Haustür“, wie Tanja Schorer-Dremel treffend bemerkt. Sie sieht in den Naturparken nicht nur Erholungsräume. „Sie können ein Modellbeginn sein für die Entwicklung ländlicher Räume, die sich auch als Bildungseinrichtung vor Ort eignen“, so Schorer-Dremel.

Umweltminister Thorsten Glauber und viele Abgeordnete des Bayerischen Landtages nutzten im Anschluss die Gelegenheit sich durch persönliche Gespräche über die Arbeit vor Ort zu informieren sowie mitgebrachte Köstlichkeiten aus den verschiedenen Gebieten zu probieren. Auch der Schwandorfer Stimmkreisabgeordnete Alexander Flierl ließ sich natürlich einen Besuch und ein ausführliches Gespräch am Stand seines „Heimat-Naturparks“ nicht nehmen.

Für Birgit Simmeth, Gebietsbetreuerin für den Oberpfälzer Wald und das Oberpfälzer Seenland, und Helene Seitz, Rangerin des Naturparks Oberpfälzer Wald war der Tag im Landtag ein Erfolg. „Es war ein besonderes Erlebnis und ein gelungener Austausch zwischen den Landtagsmitgliedern und den Naturparken“, berichtet Seitz.

Die Naturparke sind wichtige Akteure beim Erhalt unserer Natur und bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch gezieltes Informieren wird die Wertschätzung der Natur nachhaltig verbessert. Für die Zukunft ist vom Freistaat weitere Unterstützung der Naturparke geplant. So sollen die Strukturen in den Naturparken weiterentwickelt und unter anderem Naturpark-Zentren eingerichtet werden.