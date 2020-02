Gewinner sind verständigt Altbatterie-Tauschaktion in Amberg – 75 Kilo ausgediente Batterien gesammelt

Christopher Trepesch (rechts) war einer von insgesamt 195 Bürgerinnen und Bürgern, die an der Batterietauschaktion der Abfallberatung teilgenommen haben. Ansprechpartner waren unter anderem Ingolf Just (links) und Sabina Bauer (Mitte). Foto: Sibylle Sandner/Stadt Amberg

Am 22. und 23. Januar hatte die Abfallberatung der Stadt Amberg zu ihrer ersten Altbatterie-Tauschaktion „Alt gegen Akku“ eingeladen.

AMBERG. Insgesamt 195 Bürgerinnen und Bürger folgten diesem Aufruf und sorgten dafür, dass ein ganzes 60-Liter-Fass voll Altbatterien gesammelt werden konnte, was einer Menge von insgesamt rund 75 Kilogramm entspricht.



Mithilfe eines Zufallsgenerators loste die Abfallberatung danach insgesamt 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, die zusätzlich zu dem Akku-Viererpack auch noch ein Ladegerät gewonnen haben. Die Gewinner – immerhin jeder fünfte Teilnehmer – wurden bereits verständigt.



Da die Maßnahme ein durchschlagender Erfolg war, steht in den nächsten Jahren eine Wiederholung an. Die Abfallberatung hofft, mit dieser Kampagne ein Zeichen gegen die Verwendung von nicht aufladbaren Batterien zu setzen und den Einsatz von wiederaufladbaren Akkus anzuregen. Auch Klimaschutzmanagerin Corinna Loewert und Nachhaltigkeitsexpertin Heike Freifrau von Eyb zeigten sich mit der Resonanz zufrieden.