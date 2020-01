Anzeige erstattet Busreisender mit Joint und Marihuana

Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Fernbusreisenden in Thiersheim wurden die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion am Sonntagabend, 26. Januar, fündig. Die Beamten beschlagnahmten einen Joint und eine geringe Menge Marihuana, die der Mann in seinem Tabakbeutel in der Hosentasche hatte.