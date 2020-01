Kurs zu Netzarbeiten für Teichwirte Netzflicken will gelernt sein

(Foto: Zitzmann / Bezirk Oberpfalz)

Der Teichwirtschaftliche Beispielsbetrieb Wöllershof in Störnstein (Kreis Neustadt an der Waldnaab), eine Einrichtung des Bezirks Oberpfalz, bietet an zwei Terminen im März Kurse zum Netzflicken und zur Netzbefestigung.