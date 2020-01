Bauhof im Dauereinsatz Wasserrohrbruch in einer Hauptleitung legte Teile der Gemeinde Wackersdorf trocken

(Foto: Gemeinde Wackersdorf)

Am Mittwochmorgen, 22. Januar, wurde ein Wasserrohrbruch in einer Hauptleitung zwischen Grafenricht und Heselbach (Gemeinde Wackersdorf) festgestellt. Die ersten Meldungen gingen gegen kurz vor 6 Uhr beim Bauhof der Gemeinde ein. In Heselbach, Meldau und Mappenberg gab es daher nach wie vor bis gegen 20 Uhr kein fließendes Wasser. Der gemeindliche Bauhof versuchte alles, den Schaden schnellstmöglich zu beheben.