Zuletzt am 14. Februar 1997 Eisige Temperaturen sorgen für Eissturz am Regen

Am Montag, 15. Februar, kam es am Regen unterhalb von Roding beim Pegel Kienhof und auch weiter unterhalb im Landkreis Regensburg bei Hirschling zu einem seltenen Phänomen, dass zuletzt am 14. Februar 1997 auftrat – zu einem sogenannten Eisstoß.

Landkreis Regensburg. Was ist ein Eisstoß und wie kommt es dazu? Nach der aktuell längeren Kälteperiode war der Regen über längere Strecken vollständig zugefroren. Die dann einsetzende Erwärmung führte dazu, dass die Platten an der Wasseroberfläche brachen. Holger Ott, der Gewässerkundler am Wasserwirtschaftsamt Regensburg, erklärt dies so: „Diese sich lösenden, freischwimmenden Treibeisplatten trafen weiter unterhalb vom Pegel Kienhof auf einen Bereich, wo der Regen auf der ganzen Breite vollständig gefroren war. Die Eisplatten schieben sich übereinander, verkeilen sich und erzeugen so einen Rückstau.“ Am Montag hat genau dieser Vorgang am Pegel Kienhof zu einem Anstieg des gemessenen „Wasserspiegels“ um über fast einen Meter über dem normalen Wasserstand geführt. „Im ungünstigsten Fall kann so im Rückstaubereich eine Überflutung, ein Hochwasser entstehen, ohne dass der Fluss besonders viel Wasser führt; einfach deshalb, weil der Abfluss ,verstopft‘ ist“, ergänzt Stephanie Kexel, am Wasserwirtschaftsamt zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Eisstöße sind in den nächsten Tagen überall dort möglich, wo Flüsse komplett zugefroren sind und sich abtreibende Eisschollen aufstauen können, zum Beispiel an Brückenpfeilern, oberhalb von Wasserkraftanlagen oder starken Flusskrümmungen. Der Lastfall „Eisstoß“ gehört aber zu einer korrekten statischen Berechnung eines Brückenpfeilers, so dass hier keine Gefährdung zu befürchten ist. Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg wird die Situation die nächsten Tage weiter beobachten.