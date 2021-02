Gefährlich Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt warnt eindringlich davor, das Eis auf dem Main-Donau-Kanal zu betreten

Foto: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK

Es ist kalt. So richtig kalt. Und am Main-Donau-Kanal kann an den ersten Stellen Eis entdeckt werden. Und dieses Phänomen hat es leider in sich. Denn: Das Eis lockt Spaziergänger an den Main-Donau-Kanal.