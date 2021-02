Stadt informiert Geflügelpest breitet sich aus – auch in Regensburg werden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet

Bayernweit sind bislang vier Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln festgestellt worden (Landkreise Starnberg, Passau, Landsberg am Lech und Haßberge) und mittlerweile wurde auch ein einzelner Vogelgrippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand im Landkreis Bayreuth amtlich bestätigt.

Regensburg. Aus diesem Grund werden auf Veranlassung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz bayernweit verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände angeordnet, durch deren konsequente Einhaltung der Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln vermieden und so eine Einschleppung des Virus in die Geflügelbestände verhindert werden soll.

Sicherheitsmaßnahmen für Regensburg

Für das Stadtgebiet Regensburg bedeutet dies unter anderem, dass Geflügelstallungen gegen unbefugtes Betreten gesichert werden müssen, Schutzkleidung getragen werden muss und strikte Reinigungs-, Desinfektions- sowie weitere Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. Außerdem wird für bestimmte Wildvögel ein allgemeines Fütterungsverbot im ganzen Stadtgebiet erlassen.

Die erlassene Allgemeinverfügung, in der alle angeordneten Maßnahmen nachgelesen werden können, kann im Internet unter www.regensburg.de eingesehen werden.

Eine Pflicht zur Aufstallung des Geflügels gilt derzeit für das Stadtgebiet ausdrücklich nicht. Bei einer weiteren Verschärfung der Seuchenlage ist eine derartige Anordnung aber durchaus möglich. Aus diesem Grund bittet das Umweltamt der Stadt Regensburg die Geflügelhalter im Stadtgebiet bereits frühzeitig Überlegungen und Vorbereitungen für den Fall anzustellen, dass die Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet werden muss.

Das aktuelle, für Vögel hochpathogene (stark krankmachende) Vogelgrippevirus (aviäres Influenza A Virus des Subtyps H5N8) ist nach allen bisherigen Erkenntnissen nicht von Vogel zu Mensch übertragbar. Wer einen kranken oder verendeten Wildvogel (v.a. Wassergeflügel, Greifvögel und Eulen) findet, sollte dennoch unbedingt einen direkten Kontakt vermeiden und stattdessen unter Angabe des Fundorts und wenn möglich der Vogelart zeitnah die Veterinärabteilung des Umweltamtes unter der Telefonnummer 0941/ 5073319 oder per Mail an veterinaeramt.stadtregensburg@regensburg.de informieren. Außerhalb der Dienstzeiten nimmt die integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr die Meldungen entgegen.

Weitere Informationen sind unter anderem auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Internet unter www.lgl.bayern.de zu finden. Außerdem steht die Veterinärabteilung des Umweltamtes für Fragen zur Verfügung, unter der Telefonnummer 0941/ 5073319, per Mail an veterinaeramt.stadtregensburg@regensburg.de oder per Fax an 0941/ 5074319.