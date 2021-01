Recycling Jusos im Landkreis Regensburg setzen sich für die Einführung der gelben Tonne ein

Bei der Juso-Kreiskonferenz am 29. August 2020 haben sich die Jusos im Landkreis Regensburg einstimmig für einen Antrag ausgesprochen, in dem sie die Einführung der gelben Tonne im Landkreis Regensburg fordern.

Landkreis Regensburg. Am gleichen Tag wurden die entsprechenden Anträge auch für die geplante SPD-Kreiskonferenz gestellt. Diese fand am 31. Oktober 2020 digital statt. Dort haben sich die Delegierten einstimmig für eine gelbe Tonne im Landkreis Regensburg ausgesprochen. Damit fordern die Jusos und die SPD im Landkreis Regensburg gemeinsam die Einführung der gelben Tonne im Landkreis Regensburg. Umso mehr freut es die Jusos, dass sich im neuen Jahr die Junge Union und die FDP auch dem Kampf angeschlossen haben und sich für die Einführung der gelben Tonne aussprechen. Dazu die 3. Bürgermeisterin in Regenstauf, Susanne Nichtewitz: „Bereits im letzten Jahr habe ich einen Antrag im Regenstaufer Gemeinderat gestellt. Die gelbe Tonne ist für mich ein Herzensanliegen. Umso mehr freut es mich, dass der Regenstaufer Kreisrat der FDP diese Idee aufgegriffen hat. Gemeinsam können wir etwas bewegen.“

Die Jusos im Landkreis Regensburg wollen mit der Einführung der Gelben Tonne die Recyclingquote erhöhen, die Wertstoffhöfe entlasten und mühselige Fahrten dorthin verringern. Konsequenter Umweltschutz beginnt vor Ort. Abschließend stellt der Juso-Kreisvorsitzende, Alexander Roth fest: „Mich freut es, dass die JU und die FDP sich unseren Kampf angeschlossen haben. Juso Anträge dienen nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen damit etwas bewegen. Jetzt stellt sich die Frage, wann schließt sich die Landrätin unserem Antrag an? Auch von der CSU und den Grünen erwarten wir eine klare Positionierung zu dieser Frage.“