Neue Mitarbeiterin Regenstauf packt den Klimaschutz vor Ort an

Den Klimaschutz vor Ort anpacken, das ist eines der neuen Ziele des Marktes Regenstauf.

Regenstauf. In den nächsten zwei Jahren wird Veronika Preis einen Fahrplan erstellen, wie man in den kommenden zehn Jahren diesem Ziel Schritt für Schritt näherkommen will. Veronika Preis ist die neue Klimaschutzmanagerin im Rathaus. Somit zählt Regenstauf zu den ersten Gemeinden im Landkreis Regensburg, die sich für diese Aufgabe einen Profi ins Boot holen.

Den Rahmen für die Arbeit der Klimaschutzmanagerin gibt die Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums vor. Orientierung bieten außerdem die nationalen Klimaschutzziele sowie das neue bayerische Klimaschutzgesetz. Letzteres sieht bis 2030 sieht die Klimaneutralität für die staatseigene Verwaltung vor. Bis 2050 soll, soweit der Plan, ganz Bayern klimaneutral sein.

Energieverbrauch reduzieren

Oberste Priorität im Konzept haben Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung des Energieverbrauchs sowie zur Erhöhung der Energieeffizienz. Anschließend folgt die Umstellung auf erneuerbare Energien. Damit es mit dem Klimaschutz zügig voran geht, bezuschusst der Bund die Stelle der Klimaschutzmanagerin in den ersten zwei Jahren mit 65 Prozent der Lohnkosten. Nach Erstellung des Konzepts, sagt Veronika Preis, besitzt Regenstauf einen Fahrplan, in dem sich der Markt die Ziele vorgibt, die er in Sachen Klimaschutz umsetzen will.

Die 40-jährige Veronika Preis lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern im Grundschulalter seit 2011 in Regenstauf. Als sie an der Fachhochschule Weihenstephan/Triesdorf Umweltingenieurwesen studierte, gab es das Berufsbild eines Klimaschutzmanagers noch nicht. „Hätte es das damals schon gegeben, wäre es sicher mein Traumberuf gewesen“, sagt Preis heute. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie im Bereich des Immissionsschutzes in Wien, später als Umweltingenieurin bei der OmniCert Umweltgutachter GmbH in Bad Abbach und beim Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V..

Mit Aufgabe identifiziert

Als die Marktgemeinde 2020 den Posten eines Klimaschutzmanagers ausschrieb, war es für Veronika Preis klar: „Da tut sich was in Sachen Klimaschutz. Ich habe mich beworben und wollte den Posten unbedingt haben.“ Am Wohnort arbeiten zu können, sieht Preis als Glücksfall: „Man identifiziert sich noch stärker mit der Aufgabe, wenn man auch vor Ort wohnt.“

Der erste Schritt in ihrer neuen Aufgabe ist aktuell eine Bestandsanalyse der eigenen Liegenschaften des Marktes. Dabei zeigt es sich als glückliche Ergänzung, dass die Klimaschutzmanagerin bei ihrer Arbeit von den Erfahrungen von Carola Preisner profitieren kann. Carola Preisner betreut nämlich bereits seit 2014 die Liegenschaften des Marktes und bringt daher das entsprechende Fachwissen in diesem Bereich mit. Preis: „Ich bin glücklich über die Ergänzung durch Carola Preisner. Es ist toll jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann.“ Bei den eigenen Immobilien, sagt Preis, lässt sich der Klimaschutz am zügigsten umsetzen, da könne der Markt am meisten beeinflussen. Aktuell ist sie dabei, sich alle Liegenschaften genau anzuschauen und sich mit den Hausmeistern auszutauschen. Auch mit Wassermeister Peter Lotter war sie schon unterwegs, da auch die Energieeffizienz der örtlichen Wasserversorgung auf dem Prüfstand steht. „Es gibt im Markt schon sehr viele Ideen. Jetzt gilt es, die Ideen zu bündeln und in sinnvolle Strategien zu packen“, so Preis.

CO2-Bilanz erstellen

Mit den Markt-Liegenschaften hat die Klimaschutzbeauftragte vorläufig gut zu tun. Es gilt etwa festzustellen, wie hoch der Energieverbrauch im Rathaus, in den Gemeindewohnungen, in Schulen und Kindergärten, im Kultur- und Mehrgenerationenhaus oder in den gemeindeeigenen Gaststätten ist und wo Einsparpotentiale in sinnvolle Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden können. Werte zum Energieverbrauch in Regenstauf bekommt die Klimaschutzmanagerin von den Netzbetreibern REWAG oder Bayernwerk. Dabei werden aus Datenschutzgründen nur allgemeine statistische Werte und keine Einzeldaten weitergegeben. Der nächste Schritt ist eine CO2-Bilanz für die gesamte Gemeinde.

Während in anderen Landkreisgemeinden Ingenieurbüros mit der Erhebung dieser Daten beauftragt sind, wird die Regenstaufer Klimaschutzmanagerin vieles selbst machen. Gefördert durch den Freistaat kann sie aber tageweise Unterstützung von externen Dienstleistern in Anspruch nehmen. Dann etwa, wenn es darum geht, die örtlichen Treibhausgasbilanz zu erstellen.

Nicht im Detail verlieren

Die meiste Arbeit für das Klimaschutzkonzept werden Veronika Preis und Carola Preisner selbst machen. Dabei werden sie mit dem Landkreis Regensburg zusammenarbeiten, wo parallel der Energienutzungsplan aktualisiert wird. Das Klimakonzept, sagt Preis, sei eine gewaltige Aufgabe: „Es ist daher notwendig, eine gewisse Flughöhe zu bewahren und sich nicht im Detail zu verlieren.” Auch wenn der Schwerpunkt im Bereich der Energienutzung liegen wird, sollen im Klimaschutzkonzept möglichst alle Bereiche beachtet werden. Dazu gehört natürlich auch der gesamte Bereich der Mobilität. Im Bereich Verkehr, lobt Preis, sei Regenstauf durch die gute Anbindung mit Bahn und Bus und besonders auch durch den City-Bus schon sehr gut aufgestellt.

Einbindung der relevanten Akteure und Transparenz

Um die Erfolgsaussicht des Klimaschutzkonzeptes zu erhöhen ist es wichtig, alle relevanten Akteure frühzeitig einzubinden. Ein weiterer wichtiger Baustein der Tätigkeit als Klimaschutzmanager ist es, Transparenz zu schaffen und die Öffentlichkeit zu informieren.

Grundsätzlich ist aber in Sachen Klimaschutz jeder gefragt. „Ich sehe Regenstauf als Team von 17.000 Klimaschützern, von denen jeder seinen Beitrag leisten soll“, sagt Preis.

Veronika Preis reizt die Aufgabe, das Konzept zu erstellen. Noch mehr freut sie sich aber auf dessen Umsetzung: „Dann geht es erst richtig los.“ Die Klimaschutzmanagerin ist im Rathaus unter der Mailadresse Klimaschutz@regenstauf.de zu erreichen.