Naturschauspiel Von den „Geistern am Arber-Berg“

Geheimnisvolle Gestalten entstehen und vergehen am Arber. Der Gebietsbetreuer für die Arberregion betrachtet die „Arbermandl“ mal aus einer anderen Perspektive. Foto: J.Matt, Naturpark Bay. Wald

Wenn es am Großer Arber schneit dann meist „richtig gscheid“. Von allen Seiten verfangen sich die tiefhängenden schneebeladenen Wolken am höchsten Berg des Bayerischen Waldes. Kommt da „Böhmwind“ aus dem Osten hinzu, werden die am Gipfel stehenden Fichten auch von der Seite mit Schnee beladen.