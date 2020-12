Konsequente Klimaschutzpolitik Der Landkreis Regensburg nimmt weder am European Energy Award teil

Foto: Astrid Gamez

Der Landkreis Regensburg betreibt seit vielen Jahren eine engagierte Energie- und Klimaschutzpolitik. Auch der Kreisausschuss steht hinter den ambitionierten Zielen und gab in seiner Sitzung am Montag, 30. November, grünes Licht für die weitere Teilnahme am European Energy Award (eea).