Landkreis Cham Geflügelpest – vorbeugende Präventionsmaßnahmen beachten

Im Süden der Bundesrepublik Deutschland, das heißt auch im Freistaat Bayern, wurden in diesem Herbst bisher weder bei Wildvögeln noch bei Hausgeflügel Vogelgrippe-/Geflügelpesterreger nachgewiesen. Da die Seuche bereits aber im Norden, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, aufgetreten ist, könnten die Erreger durch infizierte/erkrankte Wild- beziehungsweise Zugvögel auch in unsere Hausgeflügelbestände gelangen.