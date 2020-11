Mitmach-Aktion „Stunde der Wintervögel“ 2021 – Bayerns größte Vogelzählung startet wieder

Vom 8. bis zum 10. Januar 2021 findet bereits zum 16. Mal in Bayern die „Stunde der Wintervögel“ statt: Der LBV und sein bundesweiter Partner NABU rufen Naturfreundinnen und Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dem LBV zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten des Siedlungsraums wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Bayern. Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der möglichst viele Menschen gemeinsam große Datenmengen sammeln und so wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände geben. Die Langzeitstudie liefert Naturschützerinnen und Naturschützern eine Fülle wertvoller Informationen zum Schutz der Artenvielfalt. 2020 beteiligten sich an der Aktion in Bayern rund 27.000 Vogelfreunde, bundesweit waren es 143.000 Teilnehmende.

Die „Stunde der Wintervögel“ findet vom 8. bis zum 10. Januar 2021 deutschlandweit statt, Meldeschluss für die „Stunde der Wintervögel“ 2021 ist der 18. Januar.