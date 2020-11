Saisonbedingt Landkreis schließt Kompostplätze

Jahreszeitlich bedingt werden die Kompostplätze des Landkreises Regensburg in Beratzhausen und Regenstauf sowie der Grüngutlagerplatz Pollenried (ehemals Kompostplatz) ab Montag, 7. Dezember 2020, für die Öffentlichkeit geschlossen.

Regensburg. Letztmals kann am Samstag, 5. Dezember 2020, von 8 bis 13 Uhr angeliefert werden. Unaufschiebbare größere, insbesondere gewerbliche Anlieferungen sind ab dem 7. Dezember 2020 nur mehr nach rechtzeitiger, vorheriger Anmeldung beim Landratsamt Regensburg (Tel. 0941 4009-363) möglich. Diese Regelung gilt auch für Christbaumsammelaktionen durch Gemeinden und sonstige Organisationen. Für Anlieferungen von Grüngut und holzigen Abfällen in Kleinmengen stehen weiterhin die Grüngutcontainer in den Wertstoffhöfen zur Verfügung.

Am Samstag, 9. Januar 2021, sind die landkreiseigenen Kompostplätze Beratzhausen und Regenstauf sowie der Grüngutlagerplatz Pollenried jeweils von 8 bis 13 Uhr für die Anlieferung von naturbelassenen Weihnachtsbäumen und Adventskränzen (das heißt ohne Weihnachtsschmuck jeglicher Art, Farb- und Schneespray, Drähte und vor allem ohne Lametta) geöffnet. An diesem Tag sind auch die Anlieferung von kompostierbarem Grüngut entsprechend den Annahmebedingungen sowie der Kauf von Kompost möglich.

Die Öffnungszeiten der Kompostplätze ab Frühjahr 2021 wird der Landkreis wieder rechtzeitig in der Presse bekanntgeben.