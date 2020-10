Herbst Der Landschaftspflegeverband bietet wieder Streuobstsammlung an

Der Landschaftspflegeverband Regensburg organisiert im Rahmen seines Juradistl- Programms schon seit etlichen Jahren Apfelsammlungen im Landkreis Regensburg, um so die Bürger beim Erhalt unserer schönen Obstgärten und Streuobstbestände zu unterstützen.

Beratzhausen. Der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Regensburg, Josef Sedlmeier, bittet die Bürger, nur einwandfreies ungespritztes Obst zur Sammelstelle zu bringen. Die angelieferten Äpfel müssen frisch und dürfen nicht angefault sein. Denn nur so kann nachher ein echtes regionales Qualitätsprodukt wie die Juradistl-Apfelschorle und der Juradistl-Apfelsaft entstehen. Weiterhin bittet der Landschaftspflegeverband die Lieferanten, ihre Äpfel in Säcken, Kisten oder anderen geeigneten Behältern zur Sammelstelle zu liefern. Großanlieferer über zehn Zentner pro Lieferung sollten sich vorab beim Landschaftspflegeverband Regensburg bei Josef Sedlmeier unter der Telefonnummer 0941/ 4009-361 oder per Mail an josef.sedlmeier@landratsamt-regensburg.de anmelden.

Bei Anlieferung wird das Obst gewogen und der Lieferant erhält einen Wiegeschein. Die Auszahlung erfolgt in bar (in diesem Jahr: zehn Euro pro 100 Kilo Äpfel). Man kann seine angelieferten Äpfel aber auch gegen Gutscheine für Nagler-Fruchtsäfte eintauschen. Wichtiger Hinweis: Wer bereits eine Nagler-Kundennummer hat, soll diese bitte unbedingt mitbringen und bei der Sammelstelle angeben.

Annahmezeit ist von 14 bis 16 Uhr. Sammelort ist der Landkreis-Bauhof (Lagerhalle direkt an der Autobahnunterführung gegenüber dem Pendlerparkplatz) in Oberpfraundorf (Markt Beratzhausen). Die Sammlungen werden vom Landschaftspflegeverband Regensburg und vom OGV Oberpfraundorf organisiert. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die jeweils gültigen Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie (Abstandsregelung, Mund-Nasen-Schutz, etc.) einzuhalten sind.