Sieben Tipps Unerwünschte Krabbeltiere im Haushalt – Vorsorge ist der beste Schutz

Foto: 123rf.com

Krabbelnde, fliegende und häufig unsichtbare Schädlinge, wie beispielsweise Kleider- und Lebensmittelmotten, Fruchtfliegen und Milben, sind in der Öffentlichkeit ein Tabuthema. Dabei kann jeder Haushalt betroffen sein. Ihr massenhaftes Auftreten in bestimmten Regionen der Welt richtet regelmäßig erhebliche wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden an.