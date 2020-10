Hochwasserschutz Notwendige Gehölzarbeiten zur Sicherung der Dämme in der Stauhaltung Geisling auf Minimum begrenzt

Foto: WSV

Wie schon in den vergangenen zwei Jahren führt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK auch dieses Jahr die erforderlichen Gehölzarbeiten zur Sicherung der Dämme an der Donau zwischen Regensburg und Geisling in Wörth an der Donau fort. In diesem Winter finden Maßnahmen beiderseits der Donau zwischen Barbing und der Schleuse Geisling statt.