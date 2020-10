Bauerntag 2020 Wahlen und Zukunftssorgen auf den Höfen – Johann Mayer vertritt Bauern aus Regensburg

Eigentlich sollte der Deutsche Bauerntag in diesem Jahr in Lübeck stattfinden, doch wegen Corona musste das Treffen der Delegierten aus ganz Deutschland zunächst verschoben werden. Um turnusgemäß Präsident und Vorstand zu wählen, trifft sich eine aufs Notwendige reduzierte Zahl von Delegierten nun am Freitag, 16. Oktober, in Erfurt. Mit dabei sind auch Johann Mayer, Kreisobmann im Landkreis Regensburg, und Bezirksbäuerin Rita Blümel.