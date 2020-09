Bundesweite Aktionswochen Immer noch zu oft landen Bioabfälle in der Restmülltonne

Foto: 123rf.com

In der Stadt Regensburg sowie im übrigen Deutschland werden seit Jahren große Mengen an Abfällen für das Recycling getrennt sortiert, mit dem erfreulichen Ergebnis, dass es heute halb so viel Restabfall gibt wie vor 35 Jahren. Was bei Glas, Papier oder Plastik gut funktioniert, ist bei kompostierbaren Küchen- und Nahrungsabfällen noch deutlich verbesserungsfähig.