Klimastreiktag am 25. September Das ist in Regensburg geplant

Für die Aktionen in Regensburg hat die Planungsgruppe ein Hygienekonzept erarbeitet. Foto: FFF Regensburg

Ein zivilgesellschaftliches Netzwerk rund um Fridays for Future ruft in Regensburg zum 6. Globalen Klimastreiktag am 25.September auf. Bei einem Kooperationsgespräch zeigten sich Polizei und Ordnungsamt überzeugt vom vorgelegten Infektionsschutzkonzept.