Politik Die Stadt Regensburg plant Bürgerbefragung zur Aufwertung des Ostparks

Foto: Kathrin Lechl

Um die aktuellen Stärken und Schwächen des Ostparks zu ermitteln, plant die Stadt Regensburg eine Bürgerbefragung am Donnerstag, 10. September 2020, von 14.30 bis 17 Uhr vor dem Eingang des Einkaufszentrums in der Hornstraße 6 in Regensburg.