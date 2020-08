Zum Saisonende Tierischer Spaß im Wöhrdbad beim ersten Regensburger Hundeschwimmen

Foto: 123rf.com

Nach den Zweibeinern sind nun die Vierbeiner dran. Ein ganz besonderes Spektakel für Hund, Frauchen und Herrchen steht in diesem Jahr an: Am Samstag, 5. September , lädt das Wöhrdbad in Regensburg erstmalig zum Hundeschwimmen ins Freibad ein.