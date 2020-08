Fridays for Future Internationaler Klimastreik am 25. September

Foto: Jakob Bornschlegl

Am 25. September findet der nächste internationale Klimastreik von Fridays for Future statt. Auch in Regensburg werden wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gehen. Während bei den Demonstrationen in den vergangenen Wochen nur eine limitierte Anzahl an Menschen an Versammlungen teilnehmen konnte, kann am 25. September wieder jeder mit Fridays for Future für effektiven Klimaschutz demonstrieren.