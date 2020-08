Baustelle Die Hochbeete auf dem Bismarckplatz werden saniert

Auf dem Bismarckplatz werden in den kommenden Monaten die Hochbeete saniert. In den Beeten waren vor zwei Jahren viele Pflanzen abgestorben, weil das System zur Be- und Entwässerung nicht mehr funktioniert.

Regensburg. Voraussichtlich ab Donnerstag, 13. August, wird das Gartenamt die vorübergehende Bepflanzung abräumen, damit die Bauarbeiten ab dem 17. August starten können. Diese umfassen die komplette Erneuerung der Abdichtung – auch zur Tiefgarage hin – sowie Kernbohrungen, um die Beete an das Be- und Entwässerungssystem anzuschließen. Danach werden die Beete mit Bäumen, Sträuchern, Stauden und Zwiebelblumen dauerhaft bepflanzt. Die Arbeiten sollen bis Ende November 2020 abgeschlossen sein. Im Anschluss an die Baumaßnahme ist bis zum Frühjahr 2021 noch eine Sanierung und Reinigung der Natursteinplatten, die die Hochbeete einfassen, geplant. Danach werden die neuen Sitzmöbel auf dem Bismarckplatz aufgestellt.

Die Arbeiten müssen in der warmen Jahreszeit stattfinden, da die Abdichtung nur bei Temperaturen von mindestens zehn Grad und trockener Witterung hergestellt werden kann. „Uns ist bewusst, dass die Baustelle die Gastronomen auf dem Bismarckplatz in Corona-Zeiten zusätzlich belastet“, betont Michael Lehmann, der stellvertretende Leiter des Gartenamts. Leider habe man sie nicht verlegen können, da die Aufträge an die Baufirmen zum Zeitpunkt des Lockdowns bereits ausgeschrieben und teilweise auch schon vergeben gewesen waren. Geplant wurde die Baustelle bereits Ende 2019/Anfang 2020. „Damals waren die Corona-Einschränkungen noch nicht absehbar. Wir haben die Maßnahme extra auf Ende August gelegt, um die Feste, die normalerweise auf dem Platz stattfinden, nicht zu stören.“ Die Stadt werde sich bemühen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, etwa indem die Baustellenflächen auf dem Platz möglich klein gestaltet werden.

Die Kosten für die gesamte Maßnahme werden rund 570.000 Euro betragen.