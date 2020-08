Das Landratsamt informiert So wird Fallobst richtig entsorgt

Mit Beginn der Fallobstzeit gibt es wieder so viel Obst, dass die Gartenbesitzer gar nicht alles verarbeiten und verzehren können. Viel unbrauchbares Fallobst muss entsorgt werden.

Landkreis Regensburg. Im Landkreis Regensburg stehen verschiedene Einrichtungen zur Abgabe des Fallobstes zur Verfügung.

Kleine, haushaltsübliche Mengen an Obst- und Gemüseresten können in die Bioabfallsammelbehälter auf den Wertstoffhöfen gegeben werden. Fallobst bis zu 0,5 Kubikmeter kann über die Grüngutcontainer oder Grüngutschütten auf den Wertstoffhöfen entsorgt werden. Wer noch mehr Fallobst hat, für den stehen die Kompostplätze des Landkreises zur Verfügung, um das Obst einem Verwertungsweg zuzuführen. Dort wird das Fallobst dem Kompostkreislauf zugeführt. So kann daraus hochwertige Komposterde hergestellt werden.

Die Öffnungszeiten der Entsorgungseinrichtungen finden sich im Internetn unter www.landkreis-regensburg.de. Für Fragen steht Yvonne Hruby unter der Telefonnummer 0941/ 4009-346 gerne zur Verfügung.