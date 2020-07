Nach dem Unwetter Naherholungsgebiet Roither See ab Donnerstag wieder für den Badebetrieb geöffnet

Foto: Alexander Auer

Aufgrund eines heftigen Gewitters am Dienstagabend, 28. Juli, musste der Roither See aus Sicherheitsgründen am Mittwoch ganztags gesperrt werden. Nachdem alle Sturmschäden mittlerweile beseitigt werden konnten, ist der Badebetrieb ab Donnerstag, 30. Juli, wieder uneingeschränkt möglich.