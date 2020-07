Landkreis Regensburg Rücknahme von „Pamira“-Verpackungen – kostenloser Service an vier Sammelstellen

Ab Dienstag, 14. Juli, beginnt die diesjährige Sammlung von „Pamira“-Verpackungen im Landkreis Regensburg. „Pamira“, die Packmittel-Rücknahme Agrar, ist ein einfaches System zur sicheren und umweltgerechten Entsorgung leerer Pflanzenschutzmittelverpackungen.

Landkreis Regensburg. Landwirte sammeln die angefallenen Verpackungen und geben diese vollständig entleert, gespült und trocken – an festgelegten Terminen einmal jährlich kostenfrei an einer der bundesweit rund 300 Sammelstellen ab. Nach Kontrolle der Vorgaben werden die Verpackungen angenommen, verpresst und stofflich oder energetisch verwertet: Mit rund 85 Prozent wird ein Großteil der gesammelten Verpackungen werkstofflich verwertet.

An folgenden Sammelstellen können die Verpackungen angeliefert werden: In Obertraubling, bei der BayWa AG, Obertraublinger Agrar Vertrieb, Am Langwiesfeld 9, 93083 Obertraubling (Telefonnummer 09401/ 960541) wird vom 14. bis zum 16. Juli gesammelt. Öffnungszeiten sind von 8 Uhr bis 16.45 Uhr, mittags von 12 bis 13 Uhr ist geschlossen.

In Schierling können die Behältnisse beim Lagereibetrieb Gg. Meier jun., Inh. Kammermeier GmbH & Co., Bahnhofstraße 1, Eggmühl, 84069 Schierling (Telefonnummer 09451/ 94330) am 28. und 29. Juli abgegeben werden. Öffnungszeiten sind von 7.30 Uhr bis 17 Uhr, mittags von 11.30 Uhr bis 13 Uhr ist geschlossen.

Für Lappersdorf und Umgebung steht die BayWa AG Lappersdorf Agrar, Regendorfer Str. 23, 93138 Lappersdorf (Telefonnummer 0941/ 860 152) am 9. September als Sammelstelle zur Verfügung; Öffnungszeit ist von 8 bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16.45 Uhr.

Schließlich wird noch am 14. Oktober in Hemau, bei der Raiffeisenbank Hemau-Kallmünz eG Lagerhaus Hemau, Nürnberger Straße 50, 93155 Hemau (Telefonnummer 09491/ 9415 0) gesammelt; Öffnungszeit ist von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr.

Regeln zum Ablauf der Abgabe aufgrund der Corona-Krise findet man auf der Homepage des Landkreises Regensburg im Internet unter www.landkreis-regensburg.de unter der Rubrik „Aktuelles aus dem Landkreis Regensburg“. Bei weiteren Fragen erteilt die Abfallwirtschaft gerne Auskunft: Karin Dächert steht unter der Telefonnummer 0941/ 4009404 oder per Mail an abfallwirtschaft@lra-regensburg.de zur Verfügung.