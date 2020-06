Umwelt Sylvia Stierstorfer unterstützt das Naturprojekt „Landschaftskino“ bei Steinsberg

Foto: Nicole Stompor

„Es gibt so viele schöne Flecken Natur bei uns in Bayern und einer davon ist definitiv hier am Oberen Weinberg zwischen Steinsberg und Eitlbrunn. Der Wunsch hier ein ,Landschaftskino‘ ins Leben zu rufen ist eine tolle Idee und ein wundervolles Naturprojekt“, sagte die Stimmkreisabgeordnete Sylvia Stierstorfer bei ihrem Besuch vor Ort.