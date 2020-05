Angesät Donaustaufer CSU sorgt für insektenfreundliche Blühflächen

Foto: CSU Donaustauf

Die Donaustaufer CSU-Marktgemeinderäte Josef Scheck und Hans Sauerer sowie der dritte Bürgermeister Christian Blüml legten auch heuer wieder am Kellerfeld, an der Reifldinger-, der Martin-Meindl- und der Jahnstraße Blühflächen an. Auch in Sulzbach wurde wie im letzten Jahr von CSU-Mitglied Hans Eich am östlichen Ortseingang ein Beitrag zur Artenvielfalt geleistet.