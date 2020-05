Neue Forschung für die Umwelt Über zwei Millionen Euro für „Projektverbund Ökotoxikologie“

Foto: 123rf.com

Mit einem neuen Forschungsverbund will Bayern Wissen und Datenlage in den Bereichen Umweltforschung und Umweltvorsorge weiter verbessern. Das betonte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber am Montag, 11. Mai, zum Startschuss eines neuen Projektverbundes.