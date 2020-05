„Autogipfel“ „Fridays for Future“ Regensburg nimmt vor dem BMW-Werk Stellung zu den Wirtschaftsförderungen

Foto: Fridays for Future Regensburg

Am Dienstag, 5. Mai, fand in Berlin ein „Autogipfel“ unter Ausschluss von Umweltverbänden und Klimaaktivisten statt. Um gegen die diskutierte, weitere Abwrackprämie zu demonstrieren, fanden in vielen Städten Aktionen von „Fridays for Future“ statt. Auch in Regensburg wurde vor dem BMW-Werk Stellung zu den Wirtschaftsförderungen genommen.