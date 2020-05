Umwelt Stressfrei auf den Wertstoffhof – das Landratsamt Cham informiert

25 Prozent mehr Material und viele Kleinanlieferungen sorgen für lange Warteschlangen an den Wertstoffhöfen im Landkreis Cham. Die Bürgerinnen und Bürger können wesentlich dazu beitragen, das Verkehrschaos und den damit verbundenen Stress aller Anlieferer zu minimieren.

Landkreis Cham. Dazu geben die Kreiswerke Cham noch einmal folgende wichtige Hinweise und Tipps: Sinnvolle Vorsortierung der Wertstoffe zu Hause, keine Kleinmengen und Einzelgegenstände anliefern, Verzicht auf unnötige Entrümpelungsfahrten, ordnungsgemäße Entsorgung von Restmüll über Mülltonne oder die Müllumladestation des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf, gegenseitige Rücksichtnahme und Befolgung der Anweisungen des Wertstoffhof-Personales sind die Lösung.

Die Corona-Pandemie ist auch für die Kreiswerke Cham, die Städte, Märkte und Gemeinden als Wertstoffhofbetreiber und alle Unternehmer die am Wertstoffhofsystem beteiligt sind eine enorme Herausforderung. Im März 2020 musste – trotz Ausgangsbeschränkungen – auf den Wertstoffhöfen eine Zunahme der Wertstoffmenge um 25 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren abgearbeitet werden. Im April waren ähnliche Steigerungen festzustellen. Mal schnell Wertstoffe beim Recyclinghof um die Ecke in den Container werfen war gestern. Heute ist die Fahrt zum Wertstoffhof eine harte Geduldsprobe. Zwanzig wartende Autos vor dem Wertstoffhof sind auch an normalen Wochentagen keine Seltenheit mehr. Die Kreiswerke Cham versuchen derzeit in Zusammenarbeit mit den Städten, Märkten und Gemeinden - dort wo es möglich ist - auch mit zusätzlichem Personal und verlängerten Öffnungszeiten einen einigermaßen strukturierten Wertstoffhofbetrieb im Landkreis Cham aufrechtzuerhalten.

Auch die Anlieferer können ihren Beitrag leisten, wenn sie folgende Hinweise beachten: Die Fahrt zum Wertstoffhof wird erst dann vorgenommen, wenn eine entsprechende Menge an „Verpackungswertstoffen“ angefallen ist (zum Beispiel ein Kofferraum voll). Eine Fahrt wegen „vier leeren Glasflaschen“, einer „Tüte Mischkunststoffe“ oder einem einzelnen „leeren Weinkarton“ - wie es tatsächlich so geschehen ist - macht keinen Sinn. Wenn die Wertstoffe bereits zu Hause sauber und entsprechend den Sammelfraktionen auf dem Wertstoffhof vorsortiert werden, können diese ohne großen zeitlichen Aufwand in die Wertstoffcontainer umgeleert werden. Andere als die nach der jeweiligen Aufschrift vorgesehenen Stoffe dürfen nicht in die Sammelbehälter eingegeben und auch nicht daneben oder davor zurückgelassen werden. Die Anlieferer müssen am Wertstoffhof ihre Materialien - daheim vorsortiert - selbst einwerfen, da das Personal die Wertstoffe der Kunden nicht mehr anfassen darf. Die Kreiswerke bitten um Verständnis, wenn ältere Bürgerinnen und Bürger trotz Einhaltung der Tipps manchmal etwas langsamer agieren, was im normalen Betriebsablauf kein Problem darstellt oder durch Hilfeleistungen der Personales ausgeglichen werden kann. Örtliche Zutritts- und Zufahrtsregeln sowie Hygiene- und Abstandsregen unbedingt einhalten. Bei der Entsorgung von „Abfällen“ aus Aufräum- oder Ausmistaktionen von Dachboden, Keller, Garage oder Schuppen sind die meisten Abfälle eben nicht für die Entsorgung auf dem Wertstoffhof geeignet, sondern müssen zum Rest- oder Sperrmüll. Beispiele hierfür sind Baukunststoffe, Teichfolie, Zelt, Gummiboot, etc. Auch eine Hand voll kaputte Dachziegel (Bauschutt), ein uralter verstaubter Kühlschrank (Elektroschrott) oder das verrostete Fahrrad (Eisenschrott) können noch ein bisschen zu Hause warten, bis sich die Entsorgungslage wieder normalisiert hat. Wilde Ablagerungen vor dem Wertstoffhofgrundstück sind verboten.

Die Zugangs- bzw. Zufahrtsbeschränkungen zum Wertstoffhof basieren auf den gesetzlichen Vorgaben und müssen, wie auch die Mindestabstände von Mensch zu Mensch von den Kunden und vom Personal eingehalten werden.

Seit mehr als 20 Jahren leisten die Wertstoffhöfe im Landkreis Cham einen wertvollen Beitrag zur Entsorgungssicherheit für die Landkreisbürger. Tausende Tonnen von Wertstoffen wurden in dieser Zeit in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Bis zu 28 unterschiedliche Fraktionen kann man über die Wertstoffhofschiene sinnvoll verwerten lassen. Die Kreiswerke Cham und das Wertstoffhofpersonal bedanken sich bei allen geduldigen Landkreisbürgern und -bürgerinnen in der Warteschlange für ihr Verständnis und freuen sich über jedes Lächeln, auch das hinter einer Schutzmaske. Für Fragen zum Betrieb der Wertstoffhöfe steht Thomas Hersina unter derTelefonnummer 09971/ 78573, von den Kreiswerken Cham gerne zur Verfügung.