Klimaschutz Solarbündnis präsentiert „Volle Sonne für Regensburg“

Foto: Wolfgang Feiner/Greenpeace Regensburg

Das Solarbündnis Regensburg präsentierte kürzlich am Regensburger Dachauplatz die „Volle Sonne für Regensburg“. Die Klimaschützer hatten Forderungen an die Stadt gerichtet, die einen intensiven Zubau an Photovoltaik bewirken sollen. Diese hatten in kurzer Zeit über 1.000 Bürgerinnen und Bürger der Donaustadt unterschrieben – auf gelben Postkarten, mit denen nun die Strahlen der Sonne bestückt wurden.