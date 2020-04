Planungen Überschwemmungsgebiet am Kleßbach im Landkreis Cham wird vorläufig gesichert

Foto: Ursula Hildebrand

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg hat für den Kleßbach (Gemeinde Arrach) die rechnerische Ermittlung des Überschwemmungsgebiets abgeschlossen und die entsprechenden Karten an das Landratsamt Cham übermittelt. Nach den gesetzlichen Vorgaben wird das Landratsamt als nächsten Schritt die so genannte „vorläufige Sicherung“ des Gebietes durch Bekanntmachung in einer der nächsten Ausgaben des Amtsblatts des Landkreises vornehmen.