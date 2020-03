Coronavirus Alpenverein Regensburg setzt alle Veranstaltungen aus

Der Vorstand des Alpenvereins Regensburg traf sich am Donnerstag, 12. März, zu einer außerordentlichen Sitzung, um darüber zu beraten, welche Maßnahmen in Anbetracht der Ausbreitung des Coronavirus für die Sektion erfolgen müssen.

Regensburg. Vorrangige Absicht von politischen Maßnahmen und von Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist die Umsetzung einer Eindämmungsstrategie. Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes verfolgen das Ziel, einzelne Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen. Dadurch soll eine exponentielle Erhöhung der Anzahl akuter Coronainfektionen vermieden und eine stets ausreichende Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens gewährleistet werden.

Dieses Bemühen möchte die Sektion Regensburg des DAV mit den nun getroffenen Entscheidungen aktiv unterstützen. In der Diskussion war es dem Vorstand des größten Vereins der Region ein besonderes Anliegen, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und ein entsprechendes Signal zu setzen. Vor diesem Hintergrund traf der Vorstand folgende Entscheidung: Der Alpenverein Regensburg setzt alle offiziellen Veranstaltungen des Vereins aus. Diese Regelung gilt ab Montag, 16. März, bis einschließlich Sonntag, 19. April. Betroffen davon sind: Kurse und Touren (outdoor); Kurse, Trainings und Kindergeburtstage im Kletterzentrum; Skigymnastik und Vorträge. Allen Gruppen und Ortsgruppen der Sektion wird dringend empfohlen, sich dieser Regelung auch bei gruppeninternen Veranstaltungen anzuschließen.

Das Land Tirol hat am Donnerstagabend, 12. März, beschlossen, ab Montag, 16. März, alle Beherbergungsbetriebe zu schließen. Aus diesem Grund werden auch die Talherberge in Zwieselstein und das Berg- und Skiheim in Brixen ab dem 16. März geschlossen sein. Gleiches gilt für Belegungen auf der Hanselberger Hütte. Die Nutzung der Unterkunft ist ebenfalls ab 16. März bis auf Weiteres nicht mehr möglich.

Das Kletterzentrum, die Geschäftsstelle und das Ausrüstungslager bleiben zu den üblichen Zeiten geöffnet. Eine Neubewertung für die Zeit nach dem 19. April erfolgt zeitgerecht. Die Öffentlichkeit wird über den aktuellen Stand informiert. Aktuelle Information gibt es auf der Homepage der Sektion im Internet unter www.alpenverein-regensburg.de.