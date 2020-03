„Fcuck Waste“ Wirtschaftsjunioren Regensburg setzen ein Zeichen für den Umweltschutz

Unter dem Motto „Fcuck Waste – es geht auch anders!“ nehmen sich die Wirtschaftsjunioren Regensburg am Mittwoch, 25. März, das hochaktuelle Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung vor: Sensibilisieren für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen, aufklären und vorführen, wo man im Alltag Kleinigkeiten verändern kann.

Regensburg. Conny Wellein aus Regensburg leitet im Landesvorstand der Wirtschaftsjunioren Bayern das Ressort „Innovation und Ressourcen“. Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich privat mit dem Konsum- und Wegwerfverhalten der heutigen Gesellschaft und den Auswirkungen auf die Umwelt und die Ozeane. „Es ist fünf vor zwölf, unsere Welt versinkt im Müll! Als junge Wirtschaft sollten wir ein Zeichen setzen und eine Vorbildfunktion einnehmen“, so die Organisatorin der „Fcuck Waste“-Veranstaltung.

Am 25. März laden die Wirtschaftsjunioren in der „TechBase“ Regensburg zu einem Abend rund um das Thema Zero Waste („Null Müll“) ein. Jasmin Simmel, die Inhaberin des ersten plastikfreien Supermarktes Regensburgs „Füllgut – Die Mehrwegerei“ zeigt in ihrem Impulsvortrag ihren Weg zum plastikfreien Leben und eine Workshop-Runde bietet umweltfreundliche Do-it-yourself-Alternativen für den Alltag.

Wellein setzt auf den Einfluss jedes Einzelnen: „Es geht nicht darum, dass ein paar wenige Zero Waste leben, sondern dass viele Leute ein, zwei oder drei Dinge anders machen.“

Im Internet unter www.wjbayern.de gibt es mehr Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung. Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.