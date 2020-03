Klimaschutz ist Zukunftsschutz Umweltminister Glauber kam zum Klimagespräch nach Regensburg

Am Wochenende, 7. und 8. März, besuchte Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister der Freien Wähler, Regensburg, um über ökologische Themen zu sprechen.

Regensburg. Im vollbesetzten Saal im Ratskeller berichtete Glauber, der auf Einladung von Kerstin Radler (FW) in die Donaustadt gekommen war, von den Aufgaben und Erfolgen seiner Arbeit. Dazu gehörte bislang unter anderem ein Runder Tisch zum Tierschutz , bei der Glauber eine Liste mit 17 nicht tierschutzkompatiblen Staaten vorlegte, sowie die vielbeachtete Jugend-Klimakonferenz.

Kerstin Radler hob hervor, dass Glauber immer schon seiner Zeit voraus war und die Freien Wähler moderner sind, als man gemeinhin glaube. Glauber sprach engagiert über sein Umweltressort: „Klimaschutz ist Zukunftsschutz. Davon bin ich zutiefst überzeugt“, so der Umweltminister, der mit seinem wasserstoffbetriebenen Dienstwagen nach Regensburg reiste. Wirtschaft und Umweltschutz müssten zusammenarbeiten, damit neue Technologien zu Gunsten der Umwelt entwickelt würden und auch zu deren Schutz beitragen könnten, so der Freie Wähler Glauber, in dessen Amtszeit gleich zu Beginn das Artenschutz-Volksbegehren „Rettet die Bienen“ gefallen war.

Freie Wähler-Fraktionsvorsitzender Ludwig Artinger wies darauf hin, dass in Regensburg der Klimavorbehalt für alle zukünftigen Stadtratsbeschlüsse gelte; die Freien Wähler seien maßgeblich an der Erreichung des Klimavorbehalts beteiligt gewesen, so Artinger. Radler war sichtlich erfreut über den Besuch ihres Fraktionskollegen Glauber aus München, der sich abschließend mit den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern offen und angeregt austauschte.