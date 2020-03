Jetzt bewerben Initiative für umwelt- und ressourcenbewusste Unternehmen gestartet

Stadt und Landkreis Regensburg bilden einen starken Wirtschaftsstandort. Dessen Wachstum birgt aber auch Herausforderungen. So stehen die Ressourcen Fläche, Energie, Wasser und Luft nur begrenzt zur Verfügung.

Landkreis Regensburg. Umwelt- und ressourcenschonendes Wirtschaften gewinnt für Betriebe immer mehr an Bedeutung. Mit der neuen Netzwerk-Initiative und dem Qualitätssiegel „Klima- und Umweltschutz. Geht gut bei uns!“ will der Landkreis Regensburg in Betrieben gute Beispiele und Lösungen dafür finden und ein Netzwerk initiieren, das Unternehmen zum Austausch, zum Nachahmen und zum Mitmachen animiert. Betriebe können sich bis 27. März 2020 um das Siegel zu bewerben. Die Siegelverleihung erfolgt am 21. April 2020 durch Landrätin Tanja Schweiger im Rahmen der Klimaschutztage 2020.

Das Siegel kann als Zeichen für das Engagement des Unternehmens öffentlichkeitswirksam auf der Homepage oder bei Veranstaltungen präsentiert werden. In der dazu aufgelegten Broschüre berichten drei Unternehmen über ihre Investitionen in Abwärme- oder Wasserkraftnutzungen, Hackschnitzelheizung, PV-Anlagen, LED-Beleuchtung, Wärmedämmung oder energieeffiziente Maschinen. „Mit der Initiative ,Klima- und Umweltschutz. Geht gut bei uns!‘ möchte der Landkreis Regensburg kleine und mittelständische Betriebe zum Erfahrungsaustausch vernetzen“, so Landrätin Tanja Schweiger. Ziel dabei sei es, Kosten einzusparen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Im Dezember 2019 hat die Bundesregierung das Klimaschutzprogramm 2030 verabschiedet. Mit dem Programm wird ab 2021 eine CO2-Bepreisung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe eingeführt. Gleichzeitig werden vielfältige Anreize zu Investitionen in Effizienztechnologien und erneuerbare Energien gesetzt, auch vom Freistaat Bayern. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich besonders, sich über Ressourceneinsparung und die Chancen einer unabhängigen und langfristig günstigen Energieversorgung zu informieren. Deshalb hat der Landkreis Regensburg die neue Netzwerk-Initiative und das Qualitätssiegel „Klima- und Umweltschutz. Geht gut bei uns!“ ins Leben gerufen.

Die Bewerbungsunterlagen können unter www.landkreis–regensburg.de (Wirtschaft & Energie, Klima- und Umweltschutz. Geht gut bei uns!) von Unternehmen online ausgefüllt und an die Wirtschaftsförderung im Landratsamt Regensburg gesandt werden. Bei Fragen stehen Maria Politzka, Telefonnummer 0941/ 4009 373, oder Dr. André Suck, -376, gerne zur Verfügung.