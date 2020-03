Tier der Woche „Peppi“ ist auf der Suche nach liebevollen Menschen

Das Tierheim Regensburg sucht für eine unglückliche Katze dringend ein neues Zuhause. „Peppi“ ist 2015 geboren.

Regensburg. Sie ist eine wirklich nette Katze, die auch gerne zu Menschen herkommt und gestreichelt werden will. Jedoch gefällt es ihr gar nicht, wenn man sie bedrängt und streicheln will, wenn sie es gerade nicht möchte. Da kann sie dann schon mal grantig werden. Sie hat eben ihren eigenen Kopf. Wenn man ihr aber ihre Freiheiten lässt, dann geht es ihr gut und sie ist den Menschen wohlgesonnen. Dazu gehört auch unbedingt ein Freilauf in einer ruhigen Gegend. „Peppi“ ist total unglücklich im Tierheim, weil sie dort viel zu wenig Platz hat und niemanden hat, der sich um sie persönlich kümmert.

Daher wünscht sich die Katzendame sehnlichst Menschen, die sie adoptieren wollen. Dies können Familien mit älteren Kindern, Paare oder Singles sein. Leider hält viele Menschen „Peppis“ eigener Kopf davon ab, ihr ein neues Zuhause zu schenken, da viele nur eine Schmusekatze, die jederzeit gestreichelt werden will, möchten. Trotzdem hat „Peppi“ es genauso verdient ein Zuhause zu haben, in dem sie glücklich ist.

Genauere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage des Tierheims Regensburgs im Internet unter www.tierschutzverein-rgbg.de sowie über das Büro des Tierheims unter der Telefonnummer 0941/ 85271 (Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr).