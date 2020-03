„Applaus für den Huflattich“ Tierisches und Pflanzliches in Musik und Reimen

Meist unbemerkt von den Menschen geschehen in der Tier- und Pflanzenwelt wunderliche, lustige und ernste Dinge. Zum Beispiel: Ein Huflattich präsentiert sich im Frühling stolz der Sonne, ein Käfer hat Ärger mit seiner Käferfrau, weil er zu viele Rosenblätter frisst.

Regensburg. Die Harfenistin und Liedermacherin CathaRani (Catharina Wenzel) und der Autor Rolf Stemmle haben genau hingesehen und aus ihren Beobachtungen Lieder, Gedichte und Kurzgeschichten gemacht. In diesem unterhaltsamen Programm laden sie ihre Gäste ein, die Welt der Heilpflanzen, Schnecken und Maulwürfe kennenzulernen. Mit dabei sind ein fast echter Löwenzahn sowie die Maus Maxl.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. März, um 19 Uhr, im Naturkundemuseum am Herzogspark in Regensburg statt, der Eintritt kostet zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro). Karten gibt es an der Abendkasse.