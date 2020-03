Fischereiverband Oberpfalz Präsident Hans Holler kämpft gegen Kraftwerk

Hans Holler ist Stadtrat, Präsident des Fischereiverbandes Oberpfalz, erster Vorsitzender des Anglerbundes Regensburg und Mitglied der Donau-Naab-Regen-Allianz. Foto: privat

Wenn es nach der Landeskraftwerke GmbH ginge, gäbe es am beliebten Badewehr am Standort in Pielmühle (Markt Lappersdorf, Landkreis Regensburg) schon längst die bereits seit längerem geplante Wasserkraftanlage. Bei mehreren Treffen und Runden Tischen in den vergangenen Monaten versuchten die Initiatoren des Projektes, die vielfältigen Gegenargumente zu entkräften.