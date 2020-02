Eintritt frei DAV-Vortrag „Alpenvögel – Erlebnisse für Bergwanderer“

Foto: Ralph Sturm /LBV

Am Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr, gibt Prof. Dr. Günter Hauska im Seminarraum des DAV-Kletterzentrums in Lappersdorf Einblicke in die Welt der Alpenvögel.