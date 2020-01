Katzendame sucht neues Zuhause Liebesbisse von „Chiara“

Eine Katzendame aus dem Tierheim Regensburg ist auf der Suche nach liebevollen Menschen, die sie aufnehmen würden.

REGENSBURG „Chiara“ ist zwar auf dem Papier schon fast 13 Jahre alt, aber von ihrem Wesen wirkt sie noch deutlich jünger. Sie ist lieb, verschmust, schleckt ihren Menschen gerne ab und verteilt ab und zu Liebesbisse. Manchmal miaut sie etwas wütend, was aber vermutlich daran liegt, dass sie den Menschen zeigen will, dass sie gerne aus dem Tierheim ausziehen möchte. Die Katze genießt es trotzdem, sich kraulen und streicheln zu lassen. Wenn man ihr das Spielen mit einer Spielangel anbietet, geht sie auch darauf gerne ein. Die Vierbeinerin hat ein getigertes Fell und eine helle Schnauze. Nassfutter mit Soße liebt sie zum Fressen gern. „Chiara“ braucht allerdings ihren Freilauf in einer ruhigen Gegend. Alles in allem ist sie eine schon etwas ältere aber unglaublich liebe Mieze. Jedoch möchte sie ihren Menschen mit keiner anderen Katze teilen, ist somit eine Einzelkatze. Genauere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage des Tierheims Regensburgs sowie über das Büro des Tierheims unter der Telefonnummer 0941/ 85271 (Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr).