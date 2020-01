Auch im Jahr 2020 Reparatur-Café in Cham gegen Wegwerfmentalität – „gradscht und gricht“ praktiziert Nachhaltigkeit

Am 25. Januar wird in der neuen Berufsschule in der Badstraße wieder „gradscht & gricht“. Freundliche und gut gelaunte Reparateure nehmen die kaputten Gegenstände schon sehr genau unter die Lupe. (Foto: Sölch)

Auch im Jahr 2020 wird das erfolgreiche Reparatur-Café des Treffpunktes Ehrenamt, der Freiwilligenagentur des Landkreises Cham, unter dem Motto „gradscht und gricht“ fortgeführt. Am Samstag, 25. Januar, ist der nächste Termin. Zwischen 10 und 14 Uhr stehen in den Räumen der neuen Berufsschule in der Badstraße 23 in Cham verschiedene ehrenamtliche Reparateure zur Verfügung, um kostenlos bei allen möglichen Reparaturen zu helfen.