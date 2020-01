Antrag im Planungsausschuss Regensburger ÖDP will weitere Schotter-, Kies- und Steingärten verhindern

(Foto: 123rf.com)

Aktuell fällt an vielen privaten Grundstücken auf, dass häufig Grünflächen in weniger pflegeintensive Schotter- und Kiesgärten umgewandelt werden. Um die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Städte zu verringern, müssten Maßnahmen ergriffen werden, so die Regensburger ÖDP.